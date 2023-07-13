Белгородский губернатор встретился с жителями дома в Шебекино, в котором из-за обстрела ВСУ произошел пожар

Вячеслав Владимирович заверил, что все ремонтные работы будут проводить только исходя из экспертизы и на основании принятых проектных решений. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 июля, в Шебекино глава Белгородчины встретился с жильцами дома №3 на улице Парковая. Как известно, в этом доме произошел пожар в результате попадания снаряда. Повреждения получили смежные квартиры 2 и 3 подъездов с пятого по третий этаж. По заключению строительных экспертов, дом подлежит восстановлению, но с демонтажом еще и плит перекрытия два этажа в связи с тем, что и стены этих квартир были подвержены термическому воздействию.

- Жителей, конечно, интересует, как будут восстанавливать, какие материалы будут использовать, не будут ли новые плиты тяжелее по конструкции всего дома, что будет с дымоходами и т.д. Я очень рад, что среди жителей дома есть инженер, который имеет профильное образование и опыт за плечами. Поэтому он профессионально может оценить качество подготовленных решений по восстановлению дома. А значит, мы будем спокойны, что решения приняты, и жильцы будут спокойны, что восстановительные работы позволят жить в этом доме безопасно.

Вячеслав Владимирович заверил, что все ремонтные работы будут проводить только исходя из экспертизы и на основании принятых проектных решений.

- На объекте работает одна из лучших компаний, с точки зрения ПТО и инженеров. Мы взяли ту организацию, которая уже имеет большой опыт по восстановлению домов после попадания снарядов ракет и бомб на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде. Грамотные специалисты позволят решить эти проблемы. Поэтому я убежден, что всё сделаем хорошо и качественно.