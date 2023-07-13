Белгородскую школу № 7 продолжают ремонтировать

В классы уже завезли мебель. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Накануне председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко вместе с директором школы Антониной Корж и председателем Совета территории Сергеем Наумовым встретились с подрядчиком. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

На втором и третьем этаже уже выполнены отделочные работы, осталось закрепить фурнитуру. В классы уже завезли мебель. На первом этаже проведены демонтаж и подготовка. В планах здесь реконструкция разноцветных витражей и декоративных металлических элементов на стенах. Завершить ремонт и сдать объект планируют успеть к 1 сентября.

- Очень надеюсь, что планы не будут нарушены и в сентябре в школе продолжат получать образование 923 учащихся и вести уроки 64 педагога, - поделился мыслями Вадим Радченко.