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НовостиОбщество13 июля 2023 12:11

Белгородскую школу № 7 продолжают ремонтировать

Работы должны завершиться до 1 сентября
Алексей СЕРГУНИН
В классы уже завезли мебель.

В классы уже завезли мебель.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Накануне председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко вместе с директором школы Антониной Корж и председателем Совета территории Сергеем Наумовым встретились с подрядчиком. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

На втором и третьем этаже уже выполнены отделочные работы, осталось закрепить фурнитуру. В классы уже завезли мебель. На первом этаже проведены демонтаж и подготовка. В планах здесь реконструкция разноцветных витражей и декоративных металлических элементов на стенах. Завершить ремонт и сдать объект планируют успеть к 1 сентября.

- Очень надеюсь, что планы не будут нарушены и в сентябре в школе продолжат получать образование 923 учащихся и вести уроки 64 педагога, - поделился мыслями Вадим Радченко.