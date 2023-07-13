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НовостиОбщество13 июля 2023 11:54

Белгородцев приглашают на выставку фотографий памятных и юбилейных монет

Посетить экспозицию «Истории Победы» можно до 19 июля по будням
Алексей СЕРГУНИН
К каждой монете прилагается описание.

К каждой монете прилагается описание.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Она работает с 10 до 18 часов в городском дворце культуры «Энергомаш». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Здесь представлено более 20 увеличенных фотографий, созданных художниками-медальерами к юбилейным победным датам или памятным событиям Великой Отечественной войны. На монетах изображены освобождённые от фашистской оккупации города, самоотверженно трудящиеся в тылу люди, вооружение, а также легендарная полуторка на Дороге жизни, помогавшая доставлять продовольствие в блокадный Ленинград. К каждой монете прилагается описание.

Одна из них была выпущена к 50-летию Курской битвы, которая проходила в том числе на белгородской земле.