Белгородец потерял 170 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Сначала он перевел 120 тысяч рублей из личных сбережений, а затем еще 50 тысяч, оформив кредит. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 58-летний житель Валуйского городского округа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Как выяснилось, с мужчиной под видом брокеров связались мошенники, которые убедили его «выгодно» вложить сбережения. Всё, что от него требовалось – перечислять деньги на предоставленный «куратором» счет. Чтобы мужчина поверил в эффективность схемы, аферисты позволили ему немного заработать. Сначала он перевел 120 тысяч рублей из личных сбережений, а затем еще 50 тысяч, оформив кредит. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности злоумышленников.