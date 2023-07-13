Белгородцы могут решить вопросы по отключению электричества по телефону 112

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Белгородэнерго» и ГУ МЧС России по Белгородской области завершили интеграцию программных комплексов, отвечающих за регистрацию и обработку обращений потребителей по вопросам электроснабжения.

Раньше обращения по вопросам обеспечения электроэнергией в круглосуточном режиме поступали как на прямую линию энергетиков 8800-220-0-220, так и по телефону 112, и чтобы получить актуальную информацию, оператор службы 112 созванивался с диспетчером энергетиков.

Теперь все заявки, которые регистрируются в «Системе-112», автоматически поступают в программный комплекс энергокомпании и обрабатываются диспетчером. Операторам Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в режиме реального времени доступна вся информация о ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления электроснабжения. Это существенно повысило оперативность и качество информирования потребителей, особенно в пиковые периоды, когда нагрузка на прямую линию кратно возрастает.

- Все обращения и жалобы на отсутствие электроэнергии регистрируются в информационной системе учета отключений и сразу поступают диспетчеру, который фиксирует каждый этап проведения ремонтных работ, начиная от направления бригады и заканчивая подачей электроэнергии. Интеграция программного комплекса с «Системой-112» позволит перейти на качественно новый уровень взаимодействия оперативных служб, что, в свою очередь, повысит качество взаимодействия с жителями Белгородской области, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.