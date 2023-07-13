В Белгороде начали ремонтировать пешеходный переход «Стадион»

На первом этапе не будет доступа лишь к одному входу со стороны футбольного стадиона. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Здесь частично заменят плиты покрытия перехода и сделают гидроизоляцию, чтобы в первую очередь решить проблему подтопления. А затем проведут внутренние отделочные работы и заменят освещение. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

На время ремонта полностью перекрывать переход не будут. Пешеходы смогут им пользоваться. На первом этапе не будет доступа лишь к одному входу со стороны футбольного стадиона. Параллельно ведется ремонт пешеходного перехода «Родина», к которому строители приступили в начале июня.