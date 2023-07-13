В 2023 году в Белгородской области заключено 1 910 социальных контрактов

На сегодняшний день использовано 58,3% от запланированного на 2023 год объема финансирования. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Самым популярным направлением при заключении социальных контрактов у жителей Белгородской области остаётся осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Своё дело с помощью господдержки открыли в текущем году 933 белгородца. 377 человек направили полученные благодаря программе «Содействие» средства на развитие личного подсобного хозяйства. 360 человек с помощью проекта нашли новую работу, ещё 240 жителям региона социальные контракты помогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Лидер по количеству заключённых социальных контрактов в текущем году среди муниципалитетов региона – Белгород. В областной столице за шесть месяцев заключили 242 контракта. Далее в тройке – Валуйский городской округ (180) и Старооскольский городской округ (178).