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НовостиПроисшествия13 июля 2023 8:45

В Белгороде столкнулись три иномарки с женщинами за рулем

К счастью, никто не пострадал
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 13 июля, около 8:40 в Белгороде на ул. Мичурина 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Либерти», перед началом движения не убедилась в безопасности маневра, столкнулась с «Киа Рио» под управлением 40-летней женщины, а затем с припаркованным «Хендаем», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

После столкновения «Киа» перевернулся. В результате ДТП машины получили повреждения. Женщины-водители не пострадали.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, В Белгороде в столкновении двух иномарок пострадали три человека.