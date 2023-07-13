Белгородцы смогут найти своих предков среди военнослужащих Великой Отечественной войны

15 июля инфомат торжественно разместят в историческом парке «Белгородская черта». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В его базе находятся более 126 тысяч фамилий. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Это служилые люди городов-крепостей Белгородской черты, находившихся на территории современной Белгородской области, и участники Курской битвы, призванные с территории современной Белгородской области.

Первая презентация проекта состоялась 12 июля – в день 80-летия Прохоровского танкового сражения – на Третьем ратном поле России. В течение этой недели пройдет еще целый ряд презентационных мероприятий, а 15 июля инфомат торжественно разместят в историческом парке «Белгородская черта», где и будет в дальнейшем ждать всех интересующихся историей.