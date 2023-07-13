Белгородские коммунальщики подстригли более 114 тысяч погонных метров кустарника

Сегодня, 13 июля, работы будут вестись парке Южном и на проспекте Богдана Хмельницкого. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Наши рабочие зеленого хозяйства продолжают приводить в порядок кустарники города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 13 июля, работы будут вестись парке Южном и на проспекте Богдана Хмельницкого. Кстати, на днях в этом парке подстригли 1280 погонных метров кустарника. Кстати с начала работ в 2023 году в городе подстрижено более 114 тысяч п.м. кустарника.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 500 кашпо украсят улицы и парки Белгорода. Городские озеленители продолжают работать над мобильным цветочным оформлением города.