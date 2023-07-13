В белгородских ПВР завершили работу «Поезда здоровья»

Сегодня, 13 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в соцсетях рассказал о результатах работы «Поездов здоровья» в ПВР.

- Более тысячи человек было обследовано, у 15 человек были определены признаки заболевания системы кровообращения, у 30 человек выявлены признаки онкологии. Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь и жители пойдут на поправку.

Как уточнил глава региона, после технического обслуживания «Поезда» выедут на регулярные маршруты.

Напомню, у нас четыре «Поезда здоровья». Этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населенных пунктах, и знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Но надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть – мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь.