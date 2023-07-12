В Белгороде потеплеет до +25 градусов 13 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, в среду, 13 июля на территории области потеплеет, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер западной четверти с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Ночью по-прежнему будет прохладно – 8-13 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов.

В областном центре ночью 10-12 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся от 23 до 25 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендуют водителям перед поездкой обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.