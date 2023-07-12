Белгородские байкеры устроили мотопробег к 80-летию Прохоровского сражения

Фото: @beladm31.

Сегодня белгородские «Ночные волки» организовали праздничный мотопробег, посвященный 80-й годовщине танкового сражения под Прохоровкой вооружившись флагами и знаменами они проложили маршрут от «Ротонды» в областном центре до «Звонницы» в Прохоровке.

Напомним, в Белгороде сегодня официальный выходной и основные праздничные мероприятия в честь Дня Прохоровского поля стартуют с пяти часов вечера. В рамках проекта «Белгородское лето» на белгородском Арбате и набережной в парке Победы для гостей и жителей города пройдут-мастер-классы, выставки, арт-объекты и показы фильмов о войне. Также гостей праздника ждут воздушные шары, мороженое и солдатская каша.