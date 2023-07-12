Белгородец перевел телефонным мошенникам больше миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний местный житель. Аферисты позвонили мужчине под видом сотрудников банка и правоохранительных органов и сообщили, что на его имя кто-то пытается незаконно оформить кредит.

Далее злоумышленники действовали по отработанной схеме и убедили белгородца перевести собственные и кредитные средства на якобы «безопасные счета». Следуя их указаниям, мужчина перевел 1 300 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности подозреваемых.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области напоминаю, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно позвоните в банк, выдавший карту, по телефону «горячей линии» и заблокируйте движение денежных средств, а также сообщите совершенных противоправных действиях в полицию.