За сутки белгородские автоинспекторы выявили 571 нарушение ПДД

За прошедшие сутки в Белгородской области полиция выявила 571 нарушение Правил дорожного движения. Правоохранители отстранили от управления транспортом 10 нетрезвых водителей, четверо из них ранее были лишены прав.

Автоинспекторы составили 68 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В свою очередь, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 59 материалов.

32 белгородца привлечено к ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Помимо этого, выявлено 5 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и 59 – за нарушение светопропускной способности автостекол.