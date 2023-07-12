Мэр Белгорода проверил ход работ по реконструкции центрального пляжа

Глава администрации Белгорода проверил, как идет реконструкция центрального пляжа и благоустройство набережной от КонПрока до моста на Волчанской. Уже в этом году первые этапы проектов будут завершены. А к 5 августа полностью откроется обновленный левый берег пляжа. На сегодняшний день работы выполнены на 70%.

- На набережной выполнено 25% работ. Проводится планировка территории, расчистка от поросли, устройство свай. В этом году набережную мы свяжем пешеходным мостом с центральным пляжем. Оборудуем деревянные настилы, велопешеходные дорожки. Также здесь появятся спортивные объекты, детские площадки, места для отдыха и прогулок, точки общепита, - поделился Валентин Демидов.

Как отметил мэр, из «фишек» – на набережной будет настоящая олимпийская стометровка. Объект уже согласован с федерацией легкой атлетики. Здесь смогут тренироваться и любители, и профессиональные спортсмены.