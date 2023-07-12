Белгородский губернатор показал, как проходят занятия в патриотическом центре «Воин». Фото: скриншот видео

Губернатор Белгородской области встретился с участниками третьей образовательной смены центра «Воин». У подростков сейчас проходят полевые занятия по тактико-специальной и огневой подготовке. По словам главы региона, больше всего ребята проявляют интерес к занятиям по управлению беспилотниками. Инструкторы каждому дают полетать.

- Спросил, что больше всего нравится в центре. Сказали — обед. Но вторая котлета была бы очень кстати. А если серьезно, я надеюсь, что каждому из ребят это время пойдет на пользу. Вижу, что у них даже взгляд становится серьезнее. Парни становятся организованнее, да и девчонки по-новому раскрываются, - отметил Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области в этом году в 3,5 раза увеличили количество участников в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, и в лагерях «Армата». Открылись дополнительные Центры в муниципалитетах. И появились отдельные смены для девочек.

- Но в этом направлении нам есть еще куда развиваться, потому что детей в Белгородской области очень много – 300 тысяч. И мне кажется, нужно каждого ребенка вовлекать в этот процесс. И мы будем стараться это сделать, - подчеркнул Гладков.