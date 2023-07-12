В Белгороде открылся центр набора на контрактную службу ВС РФ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

11 июля в Белгороде на базе регионального отделения ДОСААФ открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ. Планируется, что это облегчит процесс заключения контрактов с Минобороны. На базе центра кандидаты смогут пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также задать любые вопросы об условиях несения военной службы.

Власти прорабатывают систему взаимодействия с региональным Минздравом. Медкабинетов в центре не будет, но для кандидатов предоставят транспорт для поездок к врачам. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что на базе ДОСААФ школьники и студенты смогут пройти начальную военную подготовку. Здесь установлены современные тренажеры: электронный тир, тренажер управления коптерами, танком и БТР.

- В перспективе запуск стрелковых тиров и площадок для управления реальными БПЛА. Близкое соседство с центром по отбору на контракт позволяет ребятам лично пообщаться с теми, кто решил профессионально проходить военную службу, - отметил губернатор.