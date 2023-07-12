Губернатор вручил награды отличившимся бойцам Шебекинской самообороны. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Вячеслав Гладков наградил отличившихся бойцов территориальной обороны Шебекинского округа. Как отметил глава региона, такая большая встреча, где подвели итоги последних событий округа, прошла впервые. Он поблагодарил добровольцев за мужество и отвагу, за спасенные жизни шебекинцев и службу Белгородской области.

- Благодаря слаженным действиям наших ребят ни один человек в Шебекино не погиб, даже когда на округ упало больше 850 снарядов. Под массированными обстрелами на протяжении нескольких дней без сна и отдыха бойцы вывозили жителей округа в безопасные места. Спасали людей из полуразрушенных домов. Выносили на руках пожилых и тяжелобольных людей. Помогали тушить горящие дома. Развозили воду, продукты и медикаменты для жителей, которые остались в городе. Обеспечивали общественный порядок в городе. Охраняли имущество горожан. Они спасли всех благодаря мужеству, выдержке и профессионализму, - подчеркнул губернатор.

Вячеслав Гладков назвал участников теробороны настоящими героями, которые, рискуя своей жизнью, спасли десятки тысяч человек. Губернатор пожелал им здоровья, огромных сил и выдержки в нелегких буднях, успехов в службе и надежного семейного тыла. А также сказал, что в ближайшее время отметят лучших бойцов из других подразделений территориальной самообороны.