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НовостиОбщество11 июля 2023 18:54

Пункт выдачи гуманитарной помощи в ЦМИ в Белгороде прекратит свою работу

Произойдет это с 13 июля
Алексей СЕРГУНИН
В начале июня в Белгороде работали четыре пункта выдачи гуманитарной помощи.

В начале июня в Белгороде работали четыре пункта выдачи гуманитарной помощи.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Начиная с четверга, 13 июля, получить помощь отселенные жители из приграничных районов смогут в спортивном комплексе «Космос» (улица Королева, д.5). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. График работы - с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

В прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что причиной закрытия пункта в Центре молодежных инициатив стало сокращение востребованности.

Напомним, что в начале июня в Белгороде работали четыре пункта выдачи гуманитарной помощи. Но с 3 июля их число сократили до двух. Теперь останется один.