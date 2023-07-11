Фотовыставку «Прохоровское поле» открыли в Белгороде

Посмотреть экспозицию можно будет до 1 августа в галерее фотоискусств им. В.А. Собровина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Большая часть которых – цветные фотографии Евгения Фролова. На снимках запечатлен музей-заповедник «Прохоровское поле». Об этом информирует телеграм-канал правительства Белгородской области. Эти фотографии вошли в два авторских фотоальбома «Третье ратное поле России» и «Музейный комплекс бронетанковой техники», выпущенных в 2016 и 2017 годах.

Фотовыставку дополняют черно-белые фотографии фронтовых корреспондентов, фотографии строительства Звонницы и храма Святых равноапостольных Петра и Павла из фондов Белгородской галереи фотоискусства. Посмотреть экспозицию можно будет до 1 августа в галерее фотоискусств им. В.А. Собровина.