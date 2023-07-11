Десять боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Белгородской области с 3 по 10 июля

В случае обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны нужно немедленно сообщить о нем в службу спасения по телефону – «101» или «112». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

5 июля в поселке Искра Корочанского района во время сельскохозяйственных работ в поле обнаружили артиллерийский снаряд 150 мм. В поселке Северный Белгородского района в этот же день были найдены артиллерийская мина 81 мм и РГ 30. А в микрорайоне Научный центр-2 Старооскольского городского округа очевидец в лесу наткнулся на артиллерийский снаряд 45 мм.

8 июля в селе Шопино Яковлевского городского округа собственник земельного участка нашел на его территории пять артиллерийских снарядов 45 мм и ручной подствольный гранатомет. Все неразорвавшиеся боеприпасы взрывотехники изъяли и транспортировали на специальный полигон для дальнейшей ликвидации.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает:

- в случае обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны нужно немедленно сообщить о нем в службу спасения по телефону – «101» или «112»;

- приостановите любые работы и обозначьте место обнаружения снаряда яркой, специальной маркировкой;

- не подпускайте никого близко к месту обнаружения и сами сохраняйте безопасную дистанцию;

- не прикасайтесь к опасной находке – это может привести к детонации снаряда.