Облачно и +23 градуса ожидается в Белгородской области 12 июля 2023

В Белгороде ночью от 12 до 14 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 12 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов. В Белгороде ночью от 12 до 14 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Помните, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травы не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.