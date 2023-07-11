Белгородец угнал с чужого двора велосипед

Подозреваемый отправился на чужом велосипеде на рынок, где продал незнакомцу за 4,5 тысячи рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о краже обратился 55-летний местный житель. С территории его частного дома украли велосипед. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. По предварительным данным, ранее судимый 50-летний местный житель проходил мимо дома потерпевшего и увидел, что дверь во двор открыта. Осмотревшись, он нашел под навесом велосипед и решил его похитить. Подозреваемый отправился на нем на рынок, где продал незнакомцу за 4,5 тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.