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НовостиПроисшествия11 июля 2023 14:01

Белгородец угнал с чужого двора велосипед

Ему «светит» до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый отправился на чужом велосипеде на рынок, где продал незнакомцу за 4,5 тысячи рублей.

Подозреваемый отправился на чужом велосипеде на рынок, где продал незнакомцу за 4,5 тысячи рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о краже обратился 55-летний местный житель. С территории его частного дома украли велосипед. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. По предварительным данным, ранее судимый 50-летний местный житель проходил мимо дома потерпевшего и увидел, что дверь во двор открыта. Осмотревшись, он нашел под навесом велосипед и решил его похитить. Подозреваемый отправился на нем на рынок, где продал незнакомцу за 4,5 тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.