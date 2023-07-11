В Белгородской области появился медицинский студотряд

На протяжении двух месяцев юноши и девушки будут трудиться на должностях младшего и среднего медицинского персонал. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Старый Оскол принял на своей территории 50 студентов медицинских вузов и колледжей из семи регионов России: Воронежской, Ростовской, Челябинской и Белгородской областей, Пермского края, республик Мордовия и Татарстан. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства нашего региона. Всего летом 2023 года около 200 тысяч студентов высших и средне-специальных учебных заведений нашей страны будут трудиться в составе строительных, медицинских, педагогических, сервисных и сельскохозяйственных отрядов.

- Белгородская область граничит с Украиной, находится в непосредственной близости от районов боевых действий, поэтому хотелось быть полезным именно здесь и этим оказать посильную помощь нашей стране, – считает будущий врач-стоматолог Екатерина Пяткина.

На протяжении двух месяцев юноши и девушки будут трудиться на должностях младшего и среднего медицинского персонала, а в свободное от работы время знакомиться с Белгородской областью – ее культурными, спортивными и трудовыми достижениями.