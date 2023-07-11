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НовостиСпорт11 июля 2023 13:30

Белгородка Мария Новикова завоевала четыре медали на всероссийском турнире по спортивному ориентированию

«Волжские просторы» прошли в Ворсме
Алексей СЕРГУНИН
Воспитанница Людмилы Новиковой стала бронзовым призером в дисциплине «кросс-лонг».

Воспитанница Людмилы Новиковой стала бронзовым призером в дисциплине «кросс-лонг».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По программе участники проходили испытания четыре соревновательных дня - «кросс-выбор», «кросс-классика», «кросс-лонг» и «кросс-многодневный». Их общее количество составило около 1,4 тысячи человек. Мария Новикова из Белгородской области завоевала три серебряные медали в дисциплинах «кросс-выбор», «кросс-классика» и «кросс-многодневный». Кроме того, воспитанница Людмилы Новиковой стала бронзовым призером в дисциплине «кросс-лонг».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы завоевали три медали на Кубке России по спортивному ориентированию. Соревнования финишировали в Орле.