В Белгороде завершают капремонт многоквартирного дома № 14 на улице Губкина

Качество выполненного ремонта смогут оценить собственники квартир на общественных обсуждениях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Пятиэтажное здание общей площадью 2 905 квадратных метров было построено в 1976 году. В доме четыре подъезда и 60 квартир. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В здании уже обновлены внутридомовые инженерные сети холодного водоснабжения и водоотведения. В настоящее время специалисты завершают работы по замене системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также ремонта крыши.

Закончить ремонт должны до начала сентября. Качество выполненного ремонта смогут оценить собственники квартир на общественных обсуждениях. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные протоколом сроки.