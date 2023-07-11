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НовостиОбщество11 июля 2023 13:22

В Белгороде завершают капремонт многоквартирного дома № 14 на улице Губкина

Условия проживания улучшатся для 121 жителя
Алексей СЕРГУНИН
Качество выполненного ремонта смогут оценить собственники квартир на общественных обсуждениях.

Качество выполненного ремонта смогут оценить собственники квартир на общественных обсуждениях.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Пятиэтажное здание общей площадью 2 905 квадратных метров было построено в 1976 году. В доме четыре подъезда и 60 квартир. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В здании уже обновлены внутридомовые инженерные сети холодного водоснабжения и водоотведения. В настоящее время специалисты завершают работы по замене системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также ремонта крыши.

Закончить ремонт должны до начала сентября. Качество выполненного ремонта смогут оценить собственники квартир на общественных обсуждениях. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные протоколом сроки.