Белгородский бизнесмен нанес ущерб Воронежской области в 59 миллионов рублей

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Семилукский районный суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летнему жителю Белгородской области грозит уголовная ответственность по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий). Об этом информирует пресс-служба прокуратуры соседнего региона.

По версии следствия, с августа 2018 года по сентябрь 2021 года горе-бизнесмен организовал незаконное строительство капитальных объектов и коммуникаций к ним на территории природного заказника областного значения в Семилукском районе. При этом у него не было разрешительной документации. В итоге воронежскому региону причинен значительный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры в 2021 году строительство удалось остановить.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Семилукский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет исправительных работ.