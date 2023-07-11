Белгородец похитил золотую цепочку, два смартфона и банковскую карту

Деньги, снятые с карты, а также вырученные от продажи ювелирных украшений и мобильных телефонов, злоумышленник успел потратить. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратилась 59-летняя местная жительница с заявлением о краже. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Кража произошла днем, когда хозяйки не было дома. По предварительным данным, неизвестный проник в жилище через окно, которое потерпевшая оставила открытым. Злоумышленник похитил золотую цепочку, ладанку, сережку, два смартфона и банковскую карту, с помощью которой впоследствии обналичил более 40 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний белгородец.

Во время патрулирования улиц города экипаж ППС обратил внимание на подходящего под ориентировку мужчину и задержал его. Злоумышленник во всем сознался и сообщил, что деньги, снятые с карты, а также вырученные от продажи ювелирных украшений и мобильных телефонов, успел потратить. В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража) рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы.