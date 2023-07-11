Белгородская пенсионерка потеряла 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

С доверчивой пенсионеркой по телефону связался аферист и рассказал об условиях получения дохода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

О возможности заработать на инвестициях жительница Старого Оскола узнала в интернете. Об этом информирует пресс-служба полиции Белгородской области. 72-летяя женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась на якобы инвестиционной платформе. После с ней по телефону связался менеджер и рассказал об условиях получения дохода. Следуя указаниям афериста, потерпевшая внесла на счет более 100 тысяч рублей из собственных сбережений, а чуть позже, войдя в азарт, оформила кредит на 300 тысяч. После поступления на счет крупной суммы злоумышленник перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции рекомендуют не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, внимательно изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать.