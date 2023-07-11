Белгородский мэр прокомментировал пробки на пересечении Губкина – Магистральной

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на пересечении Губкина – Магистральной работает режим адаптивного регулирования. Он основывается на детекторах транспорта, которые там установлены.

- Ситуацию мои коллеги постоянно мониторят и при необходимости вносят коррективы. Но в «часы пик» пропускная способность здесь практически равна максимально возможной, - отметил глава администрации.

Он также сообщил, что увеличение времени горения зеленого сигнала для одного из направлений вызовет серьезное ухудшение для других направлений.