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НовостиОбщество11 июля 2023 11:32

Белгородский мэр прокомментировал пробки на пересечении Губкина – Магистральной

Валентин Демидов заверил, что увеличить пропускную способность практически нереально
Алексей СЕРГУНИН

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на пересечении Губкина – Магистральной работает режим адаптивного регулирования. Он основывается на детекторах транспорта, которые там установлены.

- Ситуацию мои коллеги постоянно мониторят и при необходимости вносят коррективы. Но в «часы пик» пропускная способность здесь практически равна максимально возможной, - отметил глава администрации.

Он также сообщил, что увеличение времени горения зеленого сигнала для одного из направлений вызовет серьезное ухудшение для других направлений.