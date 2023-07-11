В Белгороде в столкновении двух иномарок пострадали три человека

По предварительным данным, вчера, 10 июля, около 22:20 22-х летний водитель, управляя «Хондой Цивик», двигался со стороны Щорса в направлении проспекта Славы. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В районе дома №16а по проспекту Богдана Хмельницкого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси Аутлэндр» под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП водители машин и 20-летняя пассажирка «Хонды» получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи их отпустили с назначением амбулаторного лечения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец сбил на пешеходном переходе 16-летнего юношу и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетнего доставили в больницу.