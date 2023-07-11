В белгородском селе Красный Октябрь досрочно завершили капремонт дома № 16 на улице Гагарина

Двухэтажное здание было построено в 1984 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Двухэтажное здание было построено в 1984 году. В текущем году специалисты капитально отремонтировали кровлю дома. Благодаря проведенным мероприятиям улучшились условия проживания для 34 человек. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Всего в 2023 году на территории Белгородского района капитально отремонтируют 11 многоквартирных домов. Жилые здания находятся в Разумном, Таврово, Майском, Красном Октябре и Бессоновке. Работы на объектах планируется завершить до октября.

С графиком проведения общественных приемок после капремонта многоквартирных домов, в том числе бывших общежитий, можно ознакомиться на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.