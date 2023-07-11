В Белгородской области продлили особый противопожарный режим до 2 августа 2023

На период действия особого режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Особый противопожарный режим на землях лесного фонда Белгородской области сохранится до 2 августа 2023 года. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона от 18 апреля 2023 года № 195-пп. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На период действия особого режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов. Лесничества совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Белгородской области, УМВД России по Белгородской области, казачьими обществами ежедневно патрулируют лесные насаждения с целью выявления нарушителей. В целях повышения эффективности противопожарной пропаганды специалисты лесного хозяйства региона проводят беседы с населением, открытые уроки в образовательных учреждениях, распространяют листовки и брошюры с правилами пожарной безопасности в лесах.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штрафами. Для физических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц – от 600 тысяч до одного миллиона (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ). Кроме того, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261 УК РФ.

Информацию о фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений природоохранного законодательства необходимо передавать в региональную диспетчерскую службу минприроды области по телефону: 8(4722)33-66-97 и по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.