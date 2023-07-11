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НовостиСпорт11 июля 2023 9:00

Белгородка Дарья Кириченко получила звание «Мастер спорта России» по полиатлону

Это исторический результат для краснояружцев
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Кириченко.

Дарья Кириченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Воспитанница Краснояружской детско-юношеской спортивной школы получила звание «Мастер спорта России» по полиатлону. Дарья Кириченко стала первой жительницей муниципалитета со спортивным званием первого класса. Воспитанница Василия Ковалева является победителем и трехкратным призером первенств мира, трехкратным победителем первенств России, призером Кубка России, многократным победителем и призером первенств ЦФО и Белгородской области по полиатлону.

Отметим, что Василий Ковалев подготовил 13 кандидатов в мастера спорта.