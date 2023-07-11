Новое жилье выбрали 1055 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов

Уведомления получили 1484 собственника домовладений, утративших жилье. Тем временем заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1426 собственников, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 1055 белгородцев.

- Конкурсные процедуры прошло 561 жилое помещение, контракты по ним готовятся. Если говорить про уже заключенные контракты – их 492. В новые жилые помещения заселены 89 семей. Работа продолжается, при необходимости отрабатываем с каждым собственником индивидуально, продолжаем проводить встречи, но уже сократили их количество, поскольку большинство вопросов снято. Также ведем разъяснительную работу по новому виду компенсации - получение жилых помещений большей площади с доплатой, - пояснила Оксана Козлитина.

На сегодняшний день количество пострадавших домовладений не изменилось и составляет 1755. В эту цифру, как и ранее, не включены Шебекино и Новая Таволжанка, Грайворон и Козинка, Соболевка Валуйского городского округа.

Напомним, что с февраля 2023 года в регионе приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. Решением Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.