Белгородец сбил на пешеходном переходе 16-летнего юношу и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают нарушителя. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 10 июля, около 22:10 в Старом Осколе на проспекте Победы, в районе д. № 56 м-на «Олимпийский», неустановленный водитель, управляя «ВАЗом-21099», наехал на 16-летнего юношу, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Водитель в нарушение требований ПДД, оставив транспортное средство, сбежал с места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают нарушителя.