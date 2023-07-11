Белгородец выращивал на огороде 40 кустов конопли

В рамках мероприятия «Мак-2023» участковым УМВД России по Старому Осколу поступила информация о том, что один из жителей села Солдатского на приусадебном участке выращивает запрещенные растения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

На территории домовладения 49-летнего мужчины полицейские обнаружили 40 кустов конопли. Эксперты-криминалисты подтвердили наличие в них наркотической составляющей. В соответствии с ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.