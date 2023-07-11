В 2023 году в Белгородской области отремонтировали 110 километров дорог

Еще остаются работы в рамках муниципальных и региональных программ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 11 июля, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе завершили работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 2023 года.

- 72 объекта, я говорю сейчас о дорогах, 110 километров протяженностью и 500 погонных метров мостов - это десять объектов. Все работы выполнены, уверен, с хорошим качеством, и надеюсь, что вы уже, уважаемые жители Белгородской области, это видели.

Глава региона отметил, что еще остаются работы в рамках муниципальных и региональных программ.