Белгородская область получила 500 миллионов рублей из резервного фонда РФ

Этот транш позволит нашим предприятиям рассчитывать на кредиты на сумму до 50 миллионов рублей на срок до пяти лет под три процента годовых. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 11 июля, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что наш регион получил пол миллиарда рублей на развитие промышленности.

- Это позволяет нашим предприятиям рассчитывать на кредиты на сумму до 50 миллионов рублей на срок до пяти лет под три процента годовых.

По словам Вячеслава Владимировича, это решение стало возможным благодаря участию нашего президента Владимира Путина.

- Когда с ним встречался, поднимал этот вопрос, и к нам прилетал Денис Мантуров, заместитель председателя правительства. Я рад, что это решение воплотилось в жизнь.

Гладков уточнил, как можно получить эти средства.

- Нужно подать заявку в центре «Мой бизнес» по адресу: Белгород, улица Королева, 2а, 1 этаж или по телефону 8(4722)38-09-29.