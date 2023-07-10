В Белгороде на выходных прошел собачий фестиваль

Фото: @belregion_ru.

В прошедшие выходные в Белгороде состоялся благотворительный фестиваль "Мое собачье дело". Жители областного центра привели в парк Победы больше 240 своих четвероногих друзей. В костюмированном конкурсе поучаствовали все от немецких овчарок до чихуахуа.

Конкурс костюмов стал самым зрелищным этапом фестиваля. Второе и третье места заняли хозяйка и ее пес в образах Мальвины и Пьеро, а также дуэт в древнеегипетской тематике под названием «Египетская сила». Первыми стали дама в костюме лисы Алисы и ее корги в образе кота Базилио.

Отметим, фестиваль домашних животных организован управлением молодежной политики администрации Белгорода в рамках проекта «Совершенно декретно». Проект получил грант министерства по делам молодежи Белгородской области.