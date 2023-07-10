В Белгородской области на этой неделе будет дополнительный выходной

Для жителей Белгородской области на этой недели будет дополнительный выходной день. Короткая рабочая неделя связана с 80-летним юбилеем Прохоровского сражения.

12 июля стал официальным выходным днем в 2020 году по решению бывшего губернатора Евгения Савченко. Он подписал закон о праздничном дне, чтобы сохранить исторические традиции Белгородской области, почитать павших в Великой Отечественной войне и утвердить в общественном сознании гражданские и нравственные принципы.

Отметим, в связи с оперативной обстановкой в регионе отменили массовые мероприятия, которые были запланированы к юбилею танкового сражения.