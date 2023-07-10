Два дня в Белгородской области будет проходить Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

11 и 12 июля в Старом Осколе и Чернянке пройдет Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!».. Мероприятие приурочено к празднованию 80-ой годовщины Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении.

Так, на набережной реки Оскол состоится парад духовых оркестров России «Первый салют Победы – детям!». Свои концертные программы представят Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Военный оркестр 154 отдельного комендантского Преображенского полка, а также детские духовые коллективы Белгородской области.

В Центре культурного развития «Молодежный» в Старом Осколе покажут постановку музыкально-драматической поэмы «Поле русской славы» при участии оркестра и солистов Белгородской филармонии.

Для детских оркестров-участников фестиваля, дирижеров и руководителей оркестров президент Российского духового общества, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов проведет презентацию мультимедийного проекта «Музыка героев».

В Чернянке мероприятие начнется 11 июля в 17:00 на Октябрьской площади.

12 июля в Старом Осколе выступления запланированы на 13:30 в ЦКР «Молодежный» и на 16:00 – на набережной реки Оскол.