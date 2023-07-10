Во вторник в Белгородской области сохранится дождливая погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, 11 июля на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. Порывы ветра могут достигать 7-12 метров в секунду. Ночью будет довольно прохладно, температура не превысит 10-15 градусов. Днем воздух прогреется от 19 до 24 градусов.

В областном центре столбики термометров покажут ночью 13-15 градусов, днем потеплеет до +22 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что любителям активного отдыха на водоемах следует помнить о правилах безопасности на воде. Внимательно следите за климатической обстановкой, не купайтесь во время сильного ветра или дождя.