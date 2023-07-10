Почти 50 белгородцев приняли участие в православном забеге

Фото: пресс-служба администрации Борисовского района.

Православный забег в честь Тихвинской иконы Божией Матери прошел в Борисовке Белгородской области. 49 человек приняли участие в состязание. Спортсмены выбирали дистанцию по своим силам. Большинство вышли покорять дистанцию в 1 километр. Разница в возрасте между самым старшим и самым младшим участником составляет 77 лет.

В рамках мероприятия Благочинный Борисовского района Георгий Вахрушев напомнил об истории возникновения монастыря в честь иконы Тихвинской иконы Божией Матери.

- Чтобы эта трасса приносила пользу нашим жителям и гостям, нужно приводить соревнования. И сегодня мы проводим забег ради нашего здоровья. Зимой пригласим вас на лыжные гонки, – отметил начальник отдела физической культуры и спорта администрации Сергей Чередниченко.

Как и полагается в соревнованиях, по результатам забега определили победителей и призеров среди мужчин и женщин на каждой дистанции. Они получили медали, грамоты и памятные сувениры. Также отметили самого старшего и младшего из участников в номинации «За волю к победе».