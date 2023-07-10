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НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:47

В Белгороде водитель грузовика заплатит штраф на стоянку в неположенном месте

Полиция выявила нарушителя по публикации в соцсети
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские полицейские выписали штраф водителю большегруза за нарушение правил остановки. Правоохранители выявили нарушителя Правил дорожного движения в ходе мониторинга мониторинг Интернет-ресурсов.

Так, сегодня была размещена публикация, автор которой сообщил, что на улице Губкина, на крайней правой полосе проезжей части припаркован большегрузный автомобиль. Прибыв на место, полиция установила, что «Даф» находится в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении водителя 1966 года рождения был составлен административный протокол за стоянку автомобиля в неположенном месте.