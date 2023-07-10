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НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:08

В ДТП в Белгородской области пострадали три подростка

Врачи оказали им необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В ДТП в Белгородской области пострадали три подростка.

В ДТП в Белгородской области пострадали три подростка.

Фото: "КП" Архив

Вчера в районе 9 вечера в Старом Осколе произошло ДТП, в котором пострадали три подростка.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Цветная и Просторная 47-летний водитель, управляя автомобилем «NISSAN QASHQAI», не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю «TOYOTA», за рулем которого находился 38-летний белгородец. В результате столкновения транспортных средств три несовершеннолетних пассажира автомобиля «TOYOTA» 16, 14 и 12 лет получили телесные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в медучреждении подросткам оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.