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НовостиОбщество10 июля 2023 11:52

В Белгородской области в преддверии 80-й годовщины Прохоровского сражения прошла акция «Огонь памяти»

Волонтеры и юнармейцы региона почтили память героев
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @belregion_ru.

фото: @belregion_ru.

Сегодня, 10 июля, в канун 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения у мемориала «Вечный огонь» в Прохоровке прошла акция «Огонь Памяти». Волонтеры проекта «Внуки Победы. Прохоровка», участники ВПК и юнармейцы со всей Белгородской области почтили память героев.

Представители муниципалитетов доставят лампады с частицей Вечного огня от братской могилы советских воинов к местам увековечения памяти воинов Великой Отечественной войны, к памятникам и обелискам участников Прохоровского танкового сражения, а также передадут ветеранам – участникам Великой Отечественной войны.