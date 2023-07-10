В Белгородской области четыре человека погибли на воде за неделю Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

В Белгородской области за прошедшую неделю на водоемах произошло шесть ЧП. В четырех из них погибли мужчины, двух детей удалось спасти.

Так, 4 июля в Чернянке утонул мужчина 1949 года рождения. Он собирал в реке ряску, в процессе сбора ему стало плохо, он погрузился в воду и не вернулся на берег.

Второй случай произошел 7 июля в селе Андреевка Прохоровского района. Компания отдыхала у пруда. Один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться и утонул.

Еще одна компания отдыхала 8 июля у реки в городе Губкин. Спустя некоторое время молодые люди обратили внимание, что телефон и вещи товарища лежат на берегу, а его самого нигде нет. Спустя время спасатели достали из воды тело мужчины 1984 года рождения.

В этот же день на пруду в Вейделевке мужчина ловил рыбу с самодельного плота. Спустя время очевидцы на берегу обнаружили снасти. Прибывшие к месту трагедии водолазы поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины 1991 года рождения и передали сотрудникам полиции.

К счастью, на городском пляже в Белгороде удалось спасти двоих детей. 7 июля среди играющей в воде ребятни спасатели заметили тонущую девочку 2008 года рождения и быстро вытащили ее на берег. В субботу спасатели водно-спасательной станции спасли мальчика 2012 года рождения, который поплыл за мячиком, не рассчитал силы и начал тонуть.

Белгородские спасатели настоятельно призывают жителей быть предельно внимательными при отдыхе на воде и напоминают, что большинство несчастных случаев происходит, если купаться в необорудованных местах; заходить в воду в нетрезвом состоянии; на рассчитывать свои силы при заходе в воду. И обязательно нужно следить за детьми.