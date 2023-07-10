За сутки в Белгородской области под обстрел ВСУ попали 4 муниципалитета

ВСУ продолжают обстреливать территории Белгородской области. Информацией по нанесенным ударам за 9 июля поделился в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе зафиксировано 9 и 4 прилетов соответственно по селам Наумовка и Щетиновка.

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета.

Из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье в Краснояружском районе – зафиксировано 5 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Позже еще 2 артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье.

По селу Середа Шебекинского горокруга выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.